Καιρός: Έρχεται καύσωνας μετά τις μπόρες – Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο;

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως τα μεσημέρια και τα απογεύματα, όμως το σκηνικό αλλάζει από την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου.

Μέχρι τότε, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σήμερα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και ορεινές περιοχές των νησιών του Ιονίου.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και στην Αττική, κυρίως στα ορεινά της Πάρνηθας και του Υμηττού.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 34-36 βαθμούς, ενώ τοπικά στον Θεσσαλικό Κάμπο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή ανεβαίνει ο υδράργυρος

Αύριο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 35-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι καταιγίδες θα επιμείνουν κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, από την Πελοπόννησο έως την Πίνδο. Περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Πέμπτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Από την Παρασκευή, όμως, το σκηνικό αλλάζει. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά, με την κορύφωση της ζέστης να έρχεται το Σαββατοκύριακο.

«Κλείδωσε» η ζέστη του Σαββατοκύριακου

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αθήνα, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34-35 βαθμούς, με πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες στα γύρω ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 32 βαθμούς, με μικρή πιθανότητα για μπόρες κυρίως στα ορεινά της Χαλκιδικής.

Μπόρες και καταιγίδες λοιπόν τις επόμενες ημέρες, αλλά με φόντο μια νέα θερμή εισβολή, καθώς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς.