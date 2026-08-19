Κοζάνη: 36χρονος αγόρασε δύο υπολογιστές από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τους παρέλαβε ποτέ

Εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, υπόθεση απάτης που τελέστηκε τέλη Οκτωβρίου του έτους 2025 σε βάρος 36χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, o 36χρονoς κατήγγειλε ότι στις 21 Οκτωβρίου του 2025 εξαπατήθηκε, καθώς πραγματοποίησε αγορά δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών από ηλεκτρονικό κατάστημα, καταβάλλοντας το απαιτούμενο χρηματικό ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος, χωρίς ωστόσο αυτή να ολοκληρωθεί.

Παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο παθών με το κατάστημα, στις 20 και 22 Νοεμβρίου του 2025, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της παραγγελίας του, δεν παρέλαβε μέχρι και σήμερα τα προϊόντα.

Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ατόμων, ενός 52χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη του καταστήματος, στον οποίο ανήκει ο τραπεζικός λογαριασμός που κατατέθηκε το χρηματικό ποσό για την αγορά των υπολογιστών και ενός 56χρονου ημεδαπού, κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, μέσω της οποίας επικοινώνησε ο 36χρονος με το κατάστημα.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Τέλος, προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.