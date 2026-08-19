Aπάντηση Ταχιάου στην καταγγελία ηθοποιού για “πτήση τρόμου” από Ηράκλειο προς Αθήνα: Ήταν μια ελεγχόμενη διαδικασία

Απάντηση σε ανάρτηση ηθοποιού ο οποίος κατήγγειλε «πτήση τρόμου» έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο αεροπλάνο που έκανε το δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Αθήνα.



Συγκεκριμένα, πρόκειται για πτήση της SKY express από Ηράκλειο προς Αθήνα, στις 16 Αυγούστου την οποία ο ηθοποιός Ιάκωβος Δημητρίου σε ανάρτησή του στα social media περιέγραψε με μελανά χρώματα λόγω αναταράξεων, κάνοντας λόγο για «παρ’ ολίγον τραγωδία».



Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και επιβάτης της συγκεκριμένης πτήσης, Νίκος Ταχιάος έδωσε ωστόσο τη δική του περιγραφή για όσα συνέβησαν. Οπως αναφέρει, βρισκόταν στη θέση 14D και υποστηρίζει ότι δεν επρόκειτο για «παραλίγο σύγκρουση», αλλά για ελεγχόμενη διαδικασία go-around, δηλαδή διακοπή της προσέγγισης και επανάληψη της διαδικασίας προσγείωσης.



Σύμφωνα με όσα περιγράφει, η διαδικασία έγινε κατόπιν εντολής του Πύργου Ελέγχου, καθώς το προπορευόμενο ATR κινούνταν πιο αργά από το Airbus A320neo της SKY express και είχε μειωθεί η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας. Όπως υποστηρίζει, ο Πύργος έδωσε εντολή στο αεροσκάφος της SKY express να εγκαταλείψει την προσέγγιση και να πραγματοποιήσει νέο κύκλο, ώστε να επανέλθει για προσγείωση με τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.



Ο ίδιος αναφέρει μάλιστα ότι μετά την προσγείωση επικοινώνησε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ότι η εξήγηση που έλαβε ήταν αυτή. Ο Νίκος Ταχιάος επισημαίνει ακόμη ότι το go-around αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία ασφαλείας στην αεροπορία και όχι έκτακτη ανάγκη ή ένδειξη ότι επίκειται ατύχημα.



Παράλληλα, αποδίδει μέρος της αναστάτωσης που επικράτησε στην καμπίνα στις αναταράξεις και στους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν, ενώ σημειώνει ότι η μεγαλύτερη ενόχληση των επιβατών προήλθε από την επιπλέον καθυστέρηση της πτήσης. Κάνει, ωστόσο, και μία επισήμανση λέγοντας πως η ενημέρωση των επιβατών από το πλήρωμα δεν ήταν όσο σαφής θα έπρεπε.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ταχιάου:

«Δύο μέρες τώρα, κυκλοφορεί ένα βίντεο που φέρεται να «μυρίζει» σύγκρουση αεροσκαφών σε φάση προσγείωσης. Πάμε λοιπόν: Ήμουν εκεί, στην θέση 14D της πτήσης GQ213 από Ηράκλειο, την επομένη της Παναγίας. Ας βάλω λοιπόν τα πράγματα στην σειρά, όπως τα ζήσαμε εγώ και η οικογένειά μου.



Ναι, έγινε επιβαλλομενη από τον Πύργο Ελέγχου αναβολή προσγείωσης (go-around), καμία σχέση με «παρ’ ολίγον σύγκρουση». Ο πιλότος μας συνέχισε με αναστροφή για να πάρει ξανά θέση προσέγγισης, απόλυτα ήπια.



Ναι, κάποιοι επιβάτες είχαν συμπτώματα ναυτίας εξαιτίας όμως των αναμενόμενων αναταράξεων. Ο άνεμος την προηγούμενη Κυριακή ήταν δυνατός. Το ίδιο μου συνέβη και στην πτήση με την οποία, τώρα που γράφω αυτά, κατέβηκα στο «Βενιζέλος» με πολύ-πολύ λιγότερο αέρα. Συνηθισμένο φαινόμενο στην προσέγγιση της Αθήνας με μελτέμι.



Το πραγματικό «θέμα» της πτήσης; Ο εκνευρισμός λόγω της προσθήκης επιπλέον καθυστέρησης στην μεγαλύτερη από 1,5 ώρα καθυστέρηση που είχε ήδη προηγηθεί περιμένοντας το αεροπλάνο από την Ρουμανία και ένα slot για απογείωση, όχι λόγω κάποιου κινδύνου.



Αμέσως μετά την προσγείωση μίλησα ο ίδιος με την ΥΠΑ. Η εξήγηση ήταν απλή: το προπορευόμενο ATR κινούνταν πιο αργά από το δικό μας Airbus A320neo, μειώθηκε η απόσταση ασφαλείας και ο Πύργος έδωσε εντολή για επανάληψη προσέγγισης.



Αυτό δεν είναι “επεισόδιο – incident”, που χτυπάει συναγερμό και δρομολογεί έρευνες. Είναι το σύστημα που δουλεύει ψύχραιμα και έγκαιρα, όπως πρέπει. Απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία, καθημερινή πρακτική για κάθε επαγγελματία του αέρα.



Καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να ανησύχησε: Η ενημέρωση από το πλήρωμα δεν ήταν η πιο σαφής, και το σημειώνω ως σύσταση προς τις αεροπορικές. Αλλά ένα πράγμα δεν δικαιολογώ: την υπερβολή που καλλιεργεί ανασφάλεια χωρίς λόγο.



Το έχω πει και στη Βουλή και το ξαναλέω: οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι πιλότοι των ελληνικών εταιρειών είναι επαγγελματίες που κρατούν στα χέρια τους την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων, κάθε μέρα, χωρίς θόρυβο. Ως τακτικός επιβάτης, μπορώ να το βεβαιώσω από πρώτο χέρι.



Ας είμαστε ψύχραιμοι σε κάθε στιγμή. Η αξιοπιστία χτίζεται με στοιχεία, όχι με εντυπώσεις.



Τι είναι το go around; Ο πιλότος διακόπτει την προσέγγιση και ξανααπογειώνεται αντί να προσγειωθεί — συνήθως λόγω απόστασης ασφαλείας, καιρού ή εντολής του πύργου. Πλήρης ισχύς, ανάκτηση ύψους, νέα προσέγγιση. Ρουτίνα που διδάσκεται στην εκπαίδευση, όχι έκτακτη ανάγκη».



Η ανάρτηση του ηθοποιού

Ο Ιάκωβος Μυλωνάς είχε υποστηρίξει λίγα 24ωρα πριν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε απόσταση λίγων μέτρων από τον διάδρομο, όταν ξαφνικά επιτάχυνε και πήρε ξανά ύψος, διακόπτοντας την προσγείωση.



Όπως ανέφερε, ο κυβερνήτης ενημέρωσε στη συνέχεια τους επιβάτες ότι στον διάδρομο βρισκόταν άλλο αεροσκάφος. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για έντονο πανικό στην καμπίνα, αναφέροντας ότι κάποιοι επιβάτες φώναζαν, άλλοι προσεύχονταν και κάποιοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Στην ανάρτησή του κατέληγε πάντως ότι δεν γνώριζε ποιος ευθύνεται και ότι αυτό θα πρέπει να το διαπιστώσουν οι αρμόδιες αρχές.



Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο Ιάκωβος Μυλωνάς:

Η δεύτερη ανάρτηση από τον Ιάκωβο Μυλωνά με νέο βίντεο

Ο Ιάκωβος Μυλωνάς, ωστόσο, επανήλθε με νέα ανάρτηση και νέο βίντεο, επιμένοντας στην περιγραφή της εμπειρίας του. Όπως γράφει, έμαθε εκ των υστέρων μέσω του FlightRadar ότι το αεροσκάφος είχε φτάσει περίπου στα 114 μέτρα από το έδαφος.



«Λόγω της απότομης αλλαγής κατεύθυνσης ο κόσμος τρόμαξε, φώναζε, έκανε εμετό και προσευχόταν», αναφέρει. Ο ηθοποιός υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά την επαναφορά του αεροσκάφους, οι επιβάτες δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι η ενημέρωση του κυβερνήτη πως υπήρχε άλλο αεροσκάφος στον διάδρομο ενίσχυσε την αγωνία τους. «Συνεχίζω να λέω ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να πω τι πήγε λάθος, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι συνήθης και τυπική διαδικασία ο κόσμος να ξερνάει και να φωνάζει», γράφει στη νέα του ανάρτηση.



Παράλληλα, διευκρινίζει ότι το βίντεο που είχε δημοσιεύσει αρχικά δεν μπορούσε να καταγράψει το άλλο αεροσκάφος, καθώς είχε τραβηχτεί από το πλάι. Όπως αναφέρει, υπάρχουν και άλλα βίντεο που, κατά τον ίδιο, επιβεβαιώνουν την περιγραφή του.



Τι είναι το go-around

Το κρίσιμο σημείο στην υπόθεση είναι η ίδια η διαδικασία του go-around. Πρόκειται για την ελεγχόμενη διακοπή μιας προσέγγισης πριν από την προσγείωση, με το αεροσκάφος να αυξάνει ισχύ, να κερδίζει ξανά ύψος και να επανέρχεται για νέα προσέγγιση.



Μπορεί να πραγματοποιηθεί για πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων λόγω καιρικών συνθηκών, μη ασφαλούς προσέγγισης, παρουσίας άλλου αεροσκάφους ή εντολής του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.



Επομένως, το γεγονός ότι ένα αεροσκάφος εγκαταλείπει την προσγείωση δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη ότι σημειώθηκε παραλίγο σύγκρουση.