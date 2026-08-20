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Τρόμος στη Φιλαδέλφεια: Άνδρας φορά μάσκα “Τσάκι” και τρομοκρατεί περαστικούς – “Είστε έτοιμοι να πεθάνετε;”

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THESTIVAL TEAM

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Έναν άνδρα που εμφανίζεται στους δρόμους της Φιλαδέλφειας στις ΗΠΑ, φορώντας ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην κούκλα «Τσάκι» από τη σειρά ταινιών τρόμου «Η Κούκλα του Σατανά», αναζητά η αστυνομία, καθώς φέρεται να έχει κυνηγήσει τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή γύρω από το δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 12 Αυγούστου, περίπου στις 5:30 το πρωί, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κυνηγά μια γυναίκα που έκανε πρωινό τρέξιμο. Ο άνδρας φέρεται να της απηύθυνε απειλητικά σχόλια, κρατώντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη του. Η γυναίκα πανικοβλήθηκε, παραπάτησε και τραυματίστηκε, ενώ ο ύποπτος στη συνέχεια διέφυγε σε σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου.

Σε άλλο περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να ρώτησε μια γυναίκα αν ήταν «έτοιμη να πεθάνει». Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να καταγράφει τις πράξεις του, καθώς σε αρκετές από τις εμφανίσεις του κρατά κινητό τηλέφωνο με αναμμένο το φως.

Ο αστυνομικός διοικητής Τζέισον Σμιθ δήλωσε στο CBS ότι δεν είναι σαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται με κάποια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία από τις γυναίκες που τον συνάντησαν, η Λουάντα Μαρίνο, περιέγραψε μια ιδιαίτερα παράξενη συνάντηση κατά τη διάρκεια πρωινού τρεξίματος. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας τους πλησίασε και επανειλημμένα τις ρωτούσε αν ήθελαν να κάνουν αγώνα δρόμου, υποστηρίζοντας ότι ήταν πιο γρήγορος από εκείνες.

«Ήταν πολύ περίεργο, σαν κάποιο διεστραμμένο παιχνίδι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ίδια και η φίλη της σκέφτονται πλέον να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν όταν τρέχουν.

Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.

ΗΠΑ

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