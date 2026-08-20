Η Ιωάννα Τούνη για τη σχέση του συντρόφου της με τον γιο της: “Κανείς δεν μπλέκει τους ρόλους”

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media και το φετινό καλοκαίρι, με ορισμένες αναρτήσεις της να προκαλούν αντιδράσεις. Προ ημερών η επιχειρηματίας και influencer είχε αναφέρει πως ερωτεύεται περισσότερο τον σύντροφό της, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στον γιο της. Αυτή η τοποθέτηση προκάλεσε και ορισμένα αρνητικά σχόλια, με την ίδια να αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει.

Ένα από τα πολλά σχόλια κάτω από την ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη, ήταν το εξής: «Καλό είναι να μη μπλέκετε τους ρόλους. Ο μπαμπάς είναι ένας όπως και η μαμά. Τα ερωτικά σας μακριά από το παιδί και ιδίως σε τόση τρυφερή ηλικία».

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει δημόσια, ξεκαθαρίζοντας τη δική της θέση: «Το ότι αναπόφευκτα η ζωή προχωράει και έχουμε προχωρήσει επίσης και οι δύο είναι το λογικό και επόμενο! Το ζητούμενο είναι το παιδί να νιώθει όμορφα μέσα στην νέα σχέση των γονιών του και να έχει αμέριστη αγάπη από όλους! Κανείς δεν μπλέκει ρόλους».

Κάτω από την ίδια ανάρτηση, μια άλλη ακόλουθος σχολίασε: «Σαν τον μπαμπά του κανείς», ενώ μια άλλη έγραψε: «Γιατί είσαι εσύ; Καλό είναι τη θέση του πατέρα να μην την πάρει ΚΑΝΕΙΣ! Και για το παιδί δηλαδή δεν είναι ό,τι καλύτερο να γνωρίζει είτε του πατέρα του κοπέλες κάθε τρεις και λίγο αλλά ούτε και από τη μάνα του!… Τα ερωτικά τους μακριά από το παιδί».

Η Ιωάννα Τούνη απάντησε και σε αυτό το σχόλιο, υπογραμμίζοντας πως τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας του Πάρη έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή και πως, για εκείνη, προτεραιότητα αποτελεί το παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αγάπης:

«Καλώς ή κακώς έχουν προχωρήσει και οι δύο γονείς του Πάρη με νέους συντρόφους που είναι μαζί όλη μέρα σπίτι και παντού. Και το σημαντικό δεν είναι οι “θέσεις” αλλά να μεγαλώνει το παιδί με αγάπη!».

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στη Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της.