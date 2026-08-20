Θεσσαλονίκη: Πήγε να κλέψει αυτοκίνητο και τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι τον ιδιοκτήτη που τον βρήκε μέσα

Συνελήφθη το βράδυ της 18ης Αυγούστου 30χρονος ημεδαπός για ληστεία, απόπειρα κλοπής, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση σωματικής βλάβης στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις, καθώς, νωρίτερα την ίδια ημέρα:

Με χρήση σπασμένου μπουκαλιού τραυμάτισε 50χρονο ημεδαπό, στην προσπάθειά του να διαφύγει από όχημα ιδιοκτησίας του τελευταίου, στο οποίο τον εντόπισε ο παθόντας και τον εγκλώβισε αντιλαμβανόμενος ότι είχε εισέλθει παράνομα.

Απείλησε ένοικο διαμερίσματος, στην περιοχή κέντρου πόλης, όταν αυτός αντιλήφθηκε την παρουσία του δράστη στον χώρο του και προσπάθησε να επανακτήσει τα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει από την οικία του.