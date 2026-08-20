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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το εγκαταλελειμμένο οίκημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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