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Κατερίνη: Ηλικιωμένη πνίγηκε στην περιοχή του Κορινού – Προσπάθησε να την σώσει ναυαγοσώστης

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THESTIVAL TEAM

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Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης για την ύπαρξη μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κατερίνης Νομού Πιερίας. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου η γυναίκα είχε ανασυρθεί από λουόμενους και είχε λάβει τις πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής, με αρνητικά αποτελέσματα.

Η ηλικιωμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 75-80 ετών. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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