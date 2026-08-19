Κατερίνη: Ηλικιωμένη πνίγηκε στην περιοχή του Κορινού – Προσπάθησε να την σώσει ναυαγοσώστης

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης για την ύπαρξη μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κατερίνης Νομού Πιερίας. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου η γυναίκα είχε ανασυρθεί από λουόμενους και είχε λάβει τις πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής, με αρνητικά αποτελέσματα.

Η ηλικιωμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πρόκειται για σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 75-80 ετών. Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.