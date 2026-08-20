Κολυδάς για την πυκνή ομίχλη στις Κυκλάδες: Δεν πρόκειται για sea smoke

Διευκρινίσεις για την ομίχλη που απλώθηκε πάνω από αρκετά νησιά των Κυκλάδων και κυρίως στην Κίμωλο, δίνει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, αναφερόμενος στις απόκοσμες εικόνες με την πυκνή ομίχλη που σκέπασαν την Κίμωλο και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για το φαινόμενο «sea smoke», που απαιτεί ψυχρό αέρα, ο οποίος περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα».

Όπως σημειώνει, στις Κυκλάδες «συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C.

Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από… pic.twitter.com/2jvx4YbF7q August 19, 2026

Όπως γράφει χαρακτηριστικά:

«Δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις. Το sea smoke απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα. Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23–24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φθάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

«Σπάνιο φαινόμενο στην καρδιά του Αυγούστου»

Σε χθεσινή του ανάρτηση, ο κ. Κολυδάς αναφερόμενος στην ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο, έκανε λόγο για ένα σπάνιο φαινόμενο στην καρδιά του Αυγούστου, αναλύοντας τις συνθήκες γύρω από αυτό.

«Η ομίχλη που σκέπασε το Αιγαίο στις 19 Αυγούστου 2026. Η σημερινή εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης στις Κυκλάδες αποτελεί ένα σχετικά σπάνιο φαινόμενο για την καρδιά του Αυγούστου. Στο άρθρο αναλύουμε τις συνθήκες που οδήγησαν στον σχηματισμό της, αξιοποιώντας δεδομένα θερμοκρασίας επιφάνειας της θάλασσας από το Copernicus Marine και μετεωρολογικές παρατηρήσεις από τα νησιά» γράφει και συνεχίζει.

«Η θάλασσα στις περισσότερες Κυκλάδες διατηρούνταν σχετικά δροσερή, γύρω στους 23–24°C, ενώ τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας ήταν ιδιαίτερα υγρά. Σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία του αέρα βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο δρόσου, ένδειξη σχεδόν κορεσμένης αέριας μάζας.

Καθώς ο θερμός και υγρός αέρας κινήθηκε πάνω από τη δροσερότερη θαλάσσια επιφάνεια, ψύχθηκε ελαφρά και έφθασε στον κορεσμό, προκαλώντας συμπύκνωση και σχηματισμό ομίχλης μεταφοράς. Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό αλλά εντυπωσιακό μηχανισμό, που θυμίζει την παραδοσιακή «ανεδοσά» της Σαντορίνης» καταλήγει.