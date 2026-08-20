Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 20η Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 20 Αυγούστου:

1882 Η επική «Εισαγωγή 1812» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.

1897 Ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει «σερ». Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών.

1954 Κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες, αλλά και 24 αστυνομικούς.

1968 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την «Άνοιξη της Πράγας».

1982 Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 1272, που καταργεί την ποινική δίωξη της μοιχείας.

1993 Υπογράφεται η συμφωνία του Όσλο μεταξύ της PLO και του Ισραήλ. Αρχιτέκτονες της συμφωνίας, οι ηγέτες των δύο μερών Γιτζάκ Ράμπιν και Γιάσερ Αραφάτ, υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον. Αποφασίζεται η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας και αναγνωρίζεται το δικαίωμα των Παλαιστινίων να ελέγχουν τα του οίκου τους με τη δημιουργία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Γεννήσεις

1795 Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. (Θαν. 1872)

1929 Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας (ΒΙΑΝΕΞ) και αθλητικός παράγων (Παναθηναϊκός). (Θαν. 10/6/2018)

1948 Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των «Led Zeppelin».

Θάνατοι

1915 Πάουλ Έρλιχ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε τη χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφιλη. Τιμήθηκε με Βραβείο Νόμπελ το 1908. (Γεν. 14/3/1854)

1995 Ούγκο Πρατ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. (Γεν. 15/6/1927)

2011 Νίκος Θέμελης, έλληνας νομικός και συγγραφέας. (Γεν. 1947)

Γιορτάζουν

Θεοχάρης, Θεοχαρία, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών