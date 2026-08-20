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Θεσσαλονίκη: Μπογιές και τρικάκια στο σπίτι αστυνομικού στη Χαριλάου

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Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα, η είσοδος διαμερίσματος στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες πέταξαν μπογιές στην είσοδο του διαμερίσματος, ενώ στο σημείο άφησαν τρικάκια με το σύνθημα «Λευτεριά στα συντρόφια μας» και το «Κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης».

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Θεσσαλονίκη Μπογιές

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