Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα δρομολόγια με τα καραβάκια προς τις κοντινές παραλίες χωρίς… μποτιλιάρισμα

Συνεχίζονται και το φετινό καλοκαίρι τα δρομολόγια με τα καραβάκια στον Θερμαϊκό, δίνοντας σε κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης μια όμορφη και διαφορετική επιλογή για μια γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση προς τις κοντινές παραλίες, χωρίς μποτιλιάρισμα.

Η θαλάσσια σύνδεση με την Περαία και τους Νέους Επιβάτες παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αφήσουν το αυτοκίνητο και να απολαύσουν τη διαδρομή στον Θερμαϊκό, με θέα προς τη Θεσσαλονίκη και τις ακτές της ανατολικής πλευράς.

Το καράβι ξεκινά στις 9:30 από το λιμάνι, κάνει στάση στον Λευκό Πύργο και κατευθύνεται προς Νέους Επιβάτες και Περαία, με το τελευταίο δρομολόγιο να αναχωρεί από την Περαία για Θεσσαλονίκη στις 17:55.

Η διαδρομή διαρκεί 45 λεπτά, ενώ το καράβι «Θεσσαλονίκη» διαθέτει 180 θέσεις.

Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, με το ίδιο κόστος να ισχύει και στην επιστροφή, ενώ για τα παιδιά έως πέντε ετών κοστολογείται στα 2 ευρώ και για ΑμεΑ στα 5 ευρώ.