MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλκιδική: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομου εξοπλισμού από τις παραλίες της Κασσάνδρας

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες ότι απαγορεύεται η μόνιμη τοποθέτηση και παραμονή ομπρελών, ξαπλωστρών και άλλου εξοπλισμού στις ακτές και στους κοινόχρηστους χώρους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, πριν από τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης τοποθετούνται, όπου προβλέπεται, σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απομακρύνουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε σλαβική γλώσσα, προκειμένου να είναι κατανοητή και από επισκέπτες από χώρες των Βαλκανίων.

Από τα μέσα Ιουλίου, ο Δήμος Κασσάνδρας πραγματοποιεί οργανωμένες επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομα τοποθετημένου εξοπλισμού, κατόπιν καταγγελιών και αυτοψιών αρμόδιων θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Τουρισμού.

Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός που απομακρύνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες του. Ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπά αντικείμενα που περισυλλέγονται προωθούνται σε αδειοδοτημένες δομές ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις σχετικές συμβάσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, μεταξύ άλλων στις περιοχές Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλλιθέα εντός οικισμού, Χανιώτη, καθώς και στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Κρυοπηγής και Πολυχρόνου.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας και θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, ανάλογα με τις καταγγελίες, τις αυτοψίες και τη δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιακών οχημάτων.

Ο Δήμος Κασσάνδρας καλεί όλους να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και να συμβάλλουν στην προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών και στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Δήμος Κασσάνδρας Παραλίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από κατολίσθηση σε αυτοσχέδιο χρυσωρυχείο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Χρήστος Δάντης: Η βουτιά στα παγωμένα νερά του Αχέροντα – “Να το ζήσετε”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Ρόδος: Ταυτοποιήθηκαν τρεις Βρετανοί για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με λεία 100.000 ευρώ

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Εύβοια: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο με 2 αυτοκίνητα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Πέθανε ο γνωστός λυράρης και τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης – Θλίψη στην ποντιακή μουσική