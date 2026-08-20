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Κηδεία Στέφανου Μάνου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο – Ποιοι έδωσαν το “παρών”

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THESTIVAL TEAM

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Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιείται σήμερα η κηδεία του Στέφανου Μάνου, με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να συγκεντρώνονται για να τον αποχαιρετήσουν.

Το «παρών» στην κηδεία του Στέφανου Μάνου δίνουν άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της πολυετούς πολιτικής του πορείας, αλλά και στελέχη της σημερινής πολιτικής σκηνής.

Παρόντες είναι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Γιώργος Αλογοσκούφης, ενώ στην τελετή βρίσκονται άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του κατά τη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή.

Ο πρώην υπουργός, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο (15/8/2026), σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα.

Κηδεία Στέφανος Μάνος

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