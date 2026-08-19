Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ είναι ο νέος πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη – Το βιογραφικό του

Το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την άφιξη του νέου προξένου κ. Matthew (Matt) Hagengruber (Ματ Χάγκενγκρουμπερ) που διαδέχεται τον κ. Jerry S. Ismail.

Ο Ματ είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει υπηρετήσει ως πολιτικός σύμβουλος στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στο Κίεβο της Ουκρανίας, ακόλουθος πολιτιστικών υποθέσεων στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στη Σόφια της Βουλγαρίας, βοηθός ακολούθου Τύπου στην Πρεσβεία των Η.Π.Α. στη Μόσχα της Ρωσίας, και υπεύθυνος προξενικού τμήματος στο Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. στο Ερμοσίγιο του Μεξικού.

Έχει επίσης υπηρετήσει σε πολλαπλές θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Ο Ματ μιλά ελληνικά, ουκρανικά, βουλγαρικά, ρωσικά και ισπανικά.

Ο Ματ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison με πτυχίο στη Βιολογία. Μαζί με τη σύζυγό του έχουν τρεις κόρες, και θεωρούν πατρίδα τους την πόλη Χελένα της πολιτείας της Μοντάνα και τη Θεσσαλονίκη το νέο τους σπίτι.