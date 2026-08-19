Χατζηβασιλείου: Το ΥΠΕΞ απάντησε με τεκμηριωμένες θέσεις στην Τουρκία για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα

«Το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε άμεσα και με τεκμηριωμένες θέσεις απέναντι στην Τουρκία και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο», τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης.



Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στα τουρκικά Προεδρικά Διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα, επισημαίνοντας ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αποτυπώνει με σαφήνεια τις θέσεις της χώρας. «Η αλά τούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα, βάσει Διεθνούς Δικαίου, δεν δικαιούται να δημιουργεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες σε διεθνή ύδατα.



Όπως εξήγησε, τα τουρκικά σχέδια είναι παράνομα και για έναν ακόμη λόγο, καθώς εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. «Δεν ρυθμίζεις ζητήματα σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όποιος επιθυμεί να ρυθμίσει ζώνες εκτός των χωρικών του υδάτων οφείλει να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και σε συνεργασία με όμορες χώρες.



Ο υφυπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να απαντήσει με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και ισχυρές κινήσεις της Αθήνας, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά εθνικά θαλάσσια πάρκα, το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό ή και το χωροταξικό πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όλες αυτές οι ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως τόνισε, είναι απολύτως συμβατές με το Διεθνές Δίκαιο και ακολουθούν κατά γράμμα τις διεθνείς συνθήκες.



Ο κ. Χατζηβασιλείου διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα δεν μένει ποτέ με σταυρωμένα χέρια, όταν απειλούνται τα εθνικά της συμφέροντα. «Η Ελλάδα πάντοτε απαντά, πάντοτε υπερασπίζεται τα δικαιώματά της και δεν αφήνει καμία πρόκληση αναπάντητη», απάντησε σε σχετική ερώτηση.



Ερωτώμενος για την κριτική της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση απαντά «στα παχιά λόγια, την εύκολη κριτική και τον λαϊκισμό με πράξεις και τεκμήρια». Υπενθύμισε ότι τα τελευταία 7 χρόνια η χώρα υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ενίσχυσε τις Ένοπλες Δυνάμεις με Belharra και Rafale και προχώρησε στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35. «Όλο αυτό το διάστημα η χώρα εξασφάλισε, από τη μία, να συσσωρεύσει ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο και, από την άλλη, να αναβαθμίσει υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις της. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς», υπογράμμισε.



Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε και στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.



Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος και στον Γιώργο Γεραπετρίτη, τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι απολύτως επιτυχημένη και φέρνει απτά αποτελέσματα. «Οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πιθανές κρίσεις και ποια κυβέρνηση είναι ικανή να διαπραγματευτεί τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η απάντηση είναι αυταπόδεικτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο Πρωθυπουργός.