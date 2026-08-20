Νίκη Παυλίδου: Δεν έχασα τα κιλά μου με καλό τρόπο, ο κόσμος όμως το βλέπει σαν glow up

Την Νίκη Παυλίδου, που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή σε ριάλιτι αγάπης στο παρελθόν, φιλοξένησαν η Αθηνά Κλήμη και ο Ανδρέας Ζωίτσας στο πρόγραμμα του Mad Tv την Πέμπτη.

Μέσα σε όλα, δε, η νεαρή επιχειρηματίας μίλησε για την μεγάλη αλλαγή που πέτυχε στην εξωτερική της εμφάνιση και στα σχόλια που έλαβε γι’ αυτήν στα social media.

Ειδικότερα, η Νίκη Παυλίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “πρέπει να βάζεις όρια στο τι δείχνεις προς τα έξω, μέσα από τα social media, γιατί κάπου κάπου είναι και η ζωή σου. Δεν γίνεται να δείχνεις το 100%. Όχι επειδή δεν είσαι αληθινός, γιατί κάποιοι μπερδεύονται, αλλά γιατί κάποια πράγματα είναι προσωπικά και πρέπει να τα κρατάς”.

“Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι με ξέρουν στο 100%, γιατί δεν θα δείξω εύκολα, ας πούμε, την στενοχώρια μου ή τον θυμό μου. Είμαστε σε μια πλατφόρμα που ο κόσμος μπαίνει για να ξεχαστεί, οπότε δεν θέλω εγώ να του μαυρίσω τη μέρα με το δικό μου πρόβλημα”.

“Τα κιλά, που ‘χω χάσει, δεν τα έχασα με καλό τρόπο. Ήταν από άγχος, από κούραση και επειδή δεν ήμουν καλά. Ο κόσμος αυτό, όμως, το βλέπει σαν glow up και μου λένε “πως τα κατάφερες;” στα μηνύματα. Οπότε εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι αλλιώς ζεις κάποια πράγματα και αλλιώς φαίνονται” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Νίκη Παυλίδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση την Πέμπτη.