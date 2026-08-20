Καραλής: Πέταξε στα 6.16μ. με φανταστικό άλμα στην Diamond League της Λωζάνης

Νέα εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6,16 μέτρα στο Diamond League της Λωζάνης, σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και την κορυφαία που έχει πετύχει μέχρι σήμερα στον ανοιχτό στίβο.

Ο Καραλής βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το πανελλήνιο ρεκόρ των 6,17μ., το οποίο κατέχει ο ίδιος από τον Φεβρουάριο του 2026 στον κλειστό στίβο.

Η νέα αυτή επίδοση επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας άλτης και προσθέτει ακόμη μία σπουδαία στιγμή στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του.