Αινιγματική ανάρτηση Δανάης Μπάρκα για το φετινό καλοκαίρι – “Κάποια στιγμή θα σας τα πω”

Μια διαφορετική ανάρτηση έκανε η Δανάη Μπάρκα στο Instagram, μοιραζόμενη καλοκαιρινά στιγμιότυπα και ένα πιο προσωπικό μήνυμα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, την αγάπη, την ηρεμία και την ανεμελιά, σημειώνοντας πως το φετινό καλοκαίρι είναι «τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα και τόσο διδακτικό».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μιλήσει πιο αναλυτικά για όσα έχει ζήσει, γράφοντας: «Κάποια στιγμή ή με βίντεο ή με κατεβατά θα σας τα πω».

Κλείνοντας, έστειλε «μια αγκαλιά» στους ακολούθους της από «τη θαλασσίτσα μας την κρυφή».