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Λευτέρης Ελευθερίου: Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις

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THESTIVAL TEAM

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Ο Λευτέρης Ελευθερίου έδωσε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την κακοποιητική ενδεχομένως πλευρά του χαρακτήρα του που έδειξε στο παρελθόν, όπως ο ίδιος παραδέχεται, σε διαπροσωπικές του σχέσεις.

Στη ζωή σας, έχετε φερθεί κακοποιητικά στον εαυτό σας;

Έχω υπάρξει κακοποιητικός και σε φίλους και σε σχέσεις και σίγουρα έχω κακοποιήσει και τον εαυτό μου.

Με ποιον τρόπο;

Αυτό που αντιμετωπίζουμε οι καλλιτέχνες σε τεράστιο βαθμό – και ήταν από τα θέματα που έπρεπε να ψυχογραφήσω μέσα μου – είναι το πόσο ο ναρκισσισμός μου μου επιτρέπει να ταπεινωθώ. Να προσπαθήσω να βάλω εμένα στη θέση του άλλου και τον άλλο στη θέση τη δική μου. Επειδή πολλές φορές ο ναρκισσισμός σε όσους ασχολούμαστε με την τέχνη έχει το στοιχείο του “ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”, νομίζω ότι το δούλεψα αρκετά.

Στο παρελθόν αυτό με οδηγούσε ψυχολογικά σε καταστάσεις που χειριζόμουν τον άλλον χρησιμοποιώντας την όποια δύναμη γοητείας είχα ή το ότι ήμουν αρεστός και αγαπητός. Μπορεί να καταπίεζα τον άλλον ή να του συμπεριφερόμουν άσχημα. Με οδηγούσε δηλαδή στο να είμαι ψωνάρα και νάρκισσος.

Λευτέρης Ελευθερίου

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