MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζάκερμπεργκ: Αγόρασε γοτθικό κάστρο του 19ου αιώνα στην Ιρλανδία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

O διευθύνων σύμβουλος της Meta και ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε ένα κάστρο γοτθικού στυλ του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε έναν ποταμό στη νοτιοανατολική Ιρλανδία, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο, ανακοίνωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το Κάστρο Strancally, που βρίσκεται στην κομητεία Ουότερφορντ (νότια) από τον Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν-Μπάκλεϊ και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε, γνωστής για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία.

Το Strancally χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Πρόκειται για έναν πέτρινο, τριώροφο πύργο, με θέα στον ποταμό Μπλακγουότερ. Ανακαινίστηκε εκτενώς το 2003, σύμφωνα με ένα κρατικό αρχιτεκτονικό αρχείο.

Η συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται στο ιρλανδικό κρατικό μητρώο τιμών ακινήτων. Η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ένας εκπρόσωπος του Ζάκερμπεργκ δήλωσε πως εκείνος και η οικογένειά του είναι «ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν αυτήν την ιστορική κατοικία και ανυπομονούν να περάσουν χρόνο στην Ιρλανδία».

Η Meta απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, όπου αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρει λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέτρα Σερρών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Σε τροχιά ανόδου η θερμοκρασία με 38άρια – Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μια σύλληψη και 16 παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Η Βρετανία ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εποικισμών στη Δυτική όχθη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

“Νίκη”: Οι τουρκικές προκλήσεις απαιτούν πειστικές ελληνικές απαντήσεις