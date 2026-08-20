9 συμπεριφορές που δείχνουν ανασφάλειες χωρίς καν να το καταλαβαίνεις

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί πιάνεις τον εαυτό σου να ζητάει συνέχεια συγγνώμη χωρίς να φταις; Η γιατί νιώθεις τόσο αμήχανα κάθε φορά που κάποιος σου κάνει ένα κομπλιμέντο; Δύσκολα θα βρεις έναν άνθρωπο που να μην έχει νιώσει ανασφάλεια τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Ακόμα κι αυτοί που δείχνουν να πατούν με απόλυτη σιγουριά στα πόδια τους, συχνά δίνουν τις δικές τους εσωτερικές μάχες.

Το πρόβλημα με την ανασφάλεια είναι ότι σπάνια εμφανίζεται με ξεκάθαρο τρόπο. Συνήθως «τρυπώνει» στην καθημερινότητά σου μέσα από μικρές, ύπουλες συμπεριφορές που επηρεάζουν τις σχέσεις, την καριέρα και την ψυχική σου ηρεμία, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς.

Τι είναι πραγματικά η ανασφάλεια;

Στην ουσία, η ανασφάλεια είναι η αίσθηση ότι δεν είσαι ασφαλής ή βέβαιος για τον εαυτό σου. Πηγάζει συχνά από ανεπίλυτα τραύματα ή ανεκπλήρωτες ανάγκες του παρελθόντος. Αυτό σε βάζει ασυναίσθητα σε μια κατάσταση διαρκούς «υπερεγρήγορσης», όπου ψάχνεις απεγνωσμένα την επιβεβαίωση στους άλλους, αναλύεις υπερβολικά την κάθε σου κίνηση και αμφισβητείς συνεχώς τις ικανότητες και την αξία σου.

9 συμπεριφορές δείχνουν ανασφάλειες χωρίς καν να το καταλαβαίνεις;

1. Ζητάς συνεχώς συγγνώμη

Το να αναγνωρίζεις τα λάθη σου είναι σημάδι ωριμότητας. Όταν όμως πιάνεις τον εαυτό σου να ζητάει συγγνώμη για το παραμικρό, πίσω από αυτό κρύβεται ο φόβος μήπως γίνεις βάρος στους άλλους ή μήπως σε απορρίψουν. Νιώθεις την ανάγκη να κάνεις τον εαυτό σου «μικρό» για να διατηρήσεις τις ισορροπίες.

2. Δυσκολεύεσαι να δεχτείς ένα κομπλιμέντο

Αν αντί για ένα απλό «ευχαριστώ» απαντάς με αυτοσαρκασμό ή προσπαθείς να υποτιμήσεις αυτό που πέτυχες, η ανασφάλειά σου κάνει πάρτι. Η αδυναμία αποδοχής των καλών λογιών δείχνει ότι δυσκολεύεσαι να αποδεχτείς και να αγαπήσεις ο ίδιος τον εαυτό σου.

3. Ψάχνεις διαρκώς την επιβεβαίωση

Ρωτάς συνεχώς τη γνώμη των άλλων πριν πάρεις μια απόφαση ή προσπαθείς να «ψαρέψεις» επιδοκιμασία; Η υπερβολική εξάρτηση από τη γνώμη των γύρω σου προδίδει έλλειψη εμπιστοσύνης στις δικές σου δυνάμεις.

4. Απομονώνεσαι κοινωνικά

Ο φόβος της κριτικής ή η αίσθηση ότι «δεν ταιριάζεις» με τους άλλους σε οδηγεί συχνά στο να αποφεύγεις τις κοινωνικές εκδηλώσεις ή να μένεις αμίλητος όταν βρίσκεσαι σε μια παρέα. Η αυτοαπομόνωση όμως απλά τρέφει το αίσθημα ανεπάρκειας.

5. Αποφεύγεις τις προκλήσεις

Το να μένεις στη ζώνη ασφαλείας σου και να μην ρισκάρεις ποτέ τίποτα νέο μπορεί να μοιάζει με λογική στάση ζωής, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο φόβος της αποτυχίας. Η ανασφάλειά σου σε πείθει ότι θα αποτύχεις πριν καν προσπαθήσεις, στερώντας σου ευκαιρίες εξέλιξης.

6. Προσπαθείς υπερβολικά να αποδείξεις την αξία σου

Πολλές φορές η ανασφάλεια μεταμφιέζεται σε υπεροψία. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να κομπάζει διαρκώς για τα επιτεύγματά του ή να μονοπωλεί τις συζητήσεις για να αποδείξει την αξία του, απλά προσπαθείς να καλύψεις την εσωτερική σου αμφιβολία.

7. Εγκλωβίζεσαι στην τελειομανία

Το να θέλεις να κάνεις τα πράγματα σωστά είναι θετικό, αλλά η παθολογική τελειομανία κρύβει ένα βαθύ αίσθημα ανεπάρκειας. Πίσω από την τάση σου να είναι όλα αψεγάδιαστα, υπάρχει η πεποίθηση ότι αν κάνεις έστω και ένα λάθος, χάνεις την αξία σου.

8. Συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου με άλλους και ζηλεύεις

Όταν εστιάζεις διαρκώς στο τι έχουν ή τι πετυχαίνουν οι άλλοι ειδικά μέσα από τα social media, τροφοδοτείς έναν φαύλο κύκλο αρνητικότητας. Η ζήλια πηγάζει από τον φόβο ότι εσύ δεν είσαι «αρκετή/ός».

9. Γίνεσαι people pleaser

Βάζεις τις ανάγκες και την ευτυχία των άλλων πάντα πάνω από τη δική σου, ακόμα κι αν αυτό σε εξαντλεί; Αυτή η συμπεριφορά κρύβει την πεποίθηση ότι πρέπει να «κερδίσεις» την αγάπη των άλλων με το ζόρι και ότι δεν σου αξίζει απλά και μόνο για αυτό που είσαι.

Τι να θυμάσαι

Οι συμπεριφορές αυτές δημιουργούν ένα αόρατο τείχος ανάμεσα σε εσένα και τους ανθρώπους γύρω σου. Είτε σε οδηγούν στο να κρατάς συναισθηματική απόσταση, είτε σε πιέζουν να αποδεικνύεις διαρκώς την αξία σου, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: δυσκολεύεσαι να επικοινωνήσεις ειλικρινά τις πραγματικές σου ανάγκες, δημιουργώντας παρεξηγήσεις και συναισθηματικά κενά στις σχέσεις σου.

Η αυτοεκτίμησή σου δεν μπορεί να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς αυτοί αλλάζουν διαρκώς. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος σύμμαχός σου είσαι εσύ.

Ξεκίνα να παρατηρείς τις σκέψεις σου, χωρίς να σε κατακρίνεις. Κράτα ένα ημερολόγιο για να καταγράφεις πότε ενεργοποιούνται οι ανασφάλειές σου και βάλε ένα φρένο στην αρνητική εσωτερική σου φωνή. Κάθε φορά που πιάνεις τον εαυτό σου να σε κατηγορεί, αναρωτήσου αν θα μιλούσες ποτέ έτσι σε έναν αγαπημένο σου φίλο.

Παράλληλα, εξάσκησε την ευγνωμοσύνη, περιόρισε τη σύγκριση στα social media και δείξε αυτοσυμπόνια. Δώσε στον εαυτό σου την άδεια να πει «όχι», να ξεκουραστεί και να κάνει λάθη. Πλαισίωσε τη ζωή σου με ανθρώπους που σε ανεβάζουν και θυμήσου ότι η ατέλεια είναι απλά μέρος της ανθρώπινης φύσης. Αναγνωρίζοντας αυτά τα μοτίβα, κάνεις το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να ανακτήσεις την αυτοπεποίθησή σου.

Πηγή: ladylike.gr