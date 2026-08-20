Κυνηγητό στην Εγνατία για διακινητές – Έσπασαν μπλόκα, πέρασαν με κόκκινο και έπεσαν σε περιπολικό

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αστυνόμευση του Νομού σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, πραγματοποιεί ελέγχους τόσο συστηματικούς (σε καθημερινή βάση) όσο και με τη μορφή εξορμήσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση τυχόν εκκρεμών υποθέσεων.

Κατά το τελευταίο 24ωρο λοιπόν, στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, εντόπισαν, σε τρείς διαφορετικές περιπτώσεις, ισάριθμα οχήματα να μεταφέρουν, παράνομα, αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν:

53χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, πρωινές ώρες χθες (19-08-2026), εντοπίστηκε να κινείται στην Εγνατία Οδό οδηγώντας όχημα τύπου van και να μεταφέρει, παράνομα, αλλοδαπούς. Σημειώνεται ότι, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης που του έγιναν από αστυνομικούς, προκειμένου να ελεγχθεί, συνέχισε την πορεία του, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο πριν τα διόδια της Ανάληψης, με τον 53χρονο οδηγό να συλλαμβάνεται. Κατασχέθηκε το όχημα μεταφοράς, δύο κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, χρηματικό ποσό και σπρέι πιπεριού.

20χρονος ημεδαπός, ο οποίος, κινούμενος με φορτηγό όχημα στην Εγνατία Οδό, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας, ταυτόχρονα, επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, συγκρούστηκε, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, με αστυνομικό όχημα που είχε προστρέξει στο σημείο για συνδρομή. Διαπιστώθηκε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, ενώ στην κατοχή 20χρονου εξ’ αυτών, που ακινητοποιήθηκε με τη βοήθεια αστυνομικών οι οποίοι συνέδραμαν στο περιστατικό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άγνωστη ουσία κρυσταλλικής μορφής που προσομοιάζει με την ναρκωτική ουσία MDMA (θα εξεταστεί από αρμόδια Υπηρεσία ως προς τη σύσταση) και αναδιπλούμενο στιλέτο. Κατασχέθηκαν το όχημα μεταφοράς και δύο κινητά τηλέφωνα.

28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, βραδινές ώρες χθες (19-08-2026), εντοπίστηκε στην Εγνατία Οδό, να κινείται με επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντας, παράνομα, αλλοδαπούς, με δύο εξ’ αυτών να βρίσκονται στον χώρο αποσκευών. Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στον ύψος του κόμβου Σοχού.