MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: “Κλείδωσε” η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Περίπου δέκα ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.

Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%.

Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται, δηλαδή, για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

Μέχρι στιγμής, το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προστεθούν ακόμη τέσσερις έως πέντε.

Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σούπερ μάρκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Μπραν: Σήμερα η μεγάλη μάχη της Τούμπας για το Conference League – Κανάλι και ώρα μετάδοσης του αγώνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό drone που χτύπησε λεωφορείο στη Χερσώνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αδυνατούσε να προσεγγίσει περιστατικό στο Πευκοχώρι λόγω σταθμευμένων οχημάτων

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Άννα Λιβαθυνού: Το “Καλοκαίρι μαζί” μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε αυτό που να λατρεύω να κάνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Σηκώθηκε ελικόπτερο