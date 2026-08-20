Θεσπρωτία: Απατεώνες άρπαξαν 300.000 ευρώ από 78χρονο με κόλπο “επενδύσεις” σε κρυπτονομίσματα

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση απάτης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία μετά από καταγγελία που έκανε ηλικιωμένος.

Η απάτη στη Θεσπρωτία είχε λεία τουλάχιστον 300.000 και θύμα των επιτήδειων έπεσε ένας άνδρας 78 ετών από το χωριό Παραπόταμος.

Για πάνω από έναν χρόνο και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο του 2025 ως και τον Ιούνιο του 2026 οι απατεώνες κατάφεραν να αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο ηλικιωμένος κατέθεσε ότι οι άγνωστοι τον πλησίασαν και του υποσχέθηκαν τεράστια και εγγυημένα κέρδη μέσω «επενδυτικών προγραμμάτων» σε κρυπτονομίσματα.

Προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία της πρότασής τους, οι άγνωστοι δράστες παρουσίασαν στον ηλικιωμένο ως εγγύηση τη συνεργασία τους με διεθνή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο τον παραπλάνησαν και τον έπεισαν ότι είχε μπροστά του μια απολύτως ασφαλή επενδυτική ευκαιρία με ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο 78χρονος να πειστεί και, μέσα σε διάστημα 16 μηνών, να πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες μεταφορές σημαντικών χρηματικών ποσών.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία με τις αρχές να αναζητούν τους δράστες της μεγάλης απάτης.