Καβάλα: Μπαλκόνι έπεσε σε δρόμο –Άγιο είχε οδηγός μηχανής που περνούσε από κάτω (video)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού παλιού κτιρίου αποκολλήθηκε και κατέρρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που αποκολλήθηκε το τμήμα του μπαλκονιού περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας, με μεγάλα κομμάτια του μπαλκονιού και μπάζα να καταλήγουν στον δρόμο.

Διακόπηκε η κυκλοφορία

Λόγω του μεγάλου όγκου των μπάζων αλλά και του φόβου για νέα αποκόλληση υλικών από το κτίριο, η οδός Γαλλικής Δημοκρατίας έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να διασφαλιστεί το σημείο.

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη, καθώς κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν συχνά αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων οχήματα τουριστών που διαμένουν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί της ίδιας ημέρας υπήρχε αυτοκίνητο παρκαρισμένο ακριβώς στο σημείο όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξαν τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για παλιό κτίριο, ενώ είχαν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας λόγω της κατάστασής του, τα οποία ωστόσο δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν την κατάρρευση.