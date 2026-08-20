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Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

Αρχείο Intime
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Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές και βραδινές ώρες χθες (19-08-2026) έως και πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (20-08-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην περιοχή πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, στις ευρύτερες περιοχές της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη, της οδού Εγνατίας, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Δέλτα, κατά τους οποίους:

  • Ελέγχθηκαν 93 άτομα και 6 οχήματα,
  • Προσήχθησαν 8 άτομα και
  • Συνελήφθη ένα εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Αστυνομική επιχείρηση Θεσσαλονίκη

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