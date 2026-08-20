Αλόννησος: Ιταλίδα τουρίστρια έπεσε από σκάφος και τραυματίστηκε στον αυχένα

Σοβαρά τραυματίστηκε Ιταλίδα τουρίστρια στην Αλόννησο, όταν προσπάθησε να μεταπηδήσει από ιστιοφόρο σε διπλανό σκάφος. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη νησίδα Σκάντζουρα της Αλοννήσου.



Στην προσπάθειά της να περάσει από το ένα σκάφος στο άλλο η άτυχη γυναίκα έχασε την ισορροπία της, έπεσε και χτύπησε στον αυχένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το χτύπημα υπέστη αιμορραγία και παρουσίασε προσωρινή απώλεια μνήμης.



Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το ατύχημα, κινητοποιήθηκε σκάφος του Λιμενικού που μετέφερε την τουρίστρια στην Αλόννησο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο Περιφερειακό Ιατρείο.



Οι γιατροί, ωστόσο, έκριναν αναγκαία την μεταφορά της στο Νοσοκομείο του Βόλου. Η διακομιδή έγινε με το σκάφος “Άξιον Εστί”, το οποίο “έδεσε” στο λιμάνι του Βόλου στις 5 τα ξημερώματα και αμέσως η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.