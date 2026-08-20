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Έξι νεκροί στην Ουκρανία και δύο στη Ρωσία από επιθέσεις με drones

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THESTIVAL TEAM

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Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ουκρανία και Ρωσία από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές των δύο χωρών.

Στην Ουκρανία, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στη Χερσώνα, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων επιβατών, ενώ δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από πλήγμα σε αρχηγείο της αστυνομίας στο Ζιτόμιρ. Στη Ρωσία, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ.

Στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη πέντε.

Οι ουκρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης, στις οποίες φαίνεται ένα κίτρινο λεωφορείο με σπασμένα παράθυρα, αιματοβαμμένο δάπεδο και μεγάλη τρύπα στην οροφή από την έκρηξη.

Ο περιφερειάρχης Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για σκόπιμη επίθεση εναντίον πολιτικού στόχου.

«Ο χειριστής του drone δεν μπορεί να αγνοούσε πως στόχευε πολιτικό όχημα», ανέφερε μέσω Telegram, υποστηρίζοντας ότι «έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του λεωφορείου».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε την επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού.

Νεκροί αστυνομικοί από πλήγμα στο Ζιτόμιρ

Στην πόλη Ζιτόμιρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία, drone έπληξε με πύραυλο τύπου «Banderol» το αρχηγείο της αστυνομίας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο αστυνομικοί, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το περιστατικό προστέθηκε στη σειρά των επιθέσεων με drones που συνεχίζουν να αποτελούν βασικό στοιχείο των επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές του πολέμου.

Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικά drones

Στη Ρωσία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν δύο νεκρούς από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστεί ένας άνδρας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Μπριάνσκ, στόχος επίθεσης έγινε επίσης αυτοκίνητο. Από το πλήγμα σκοτώθηκε μια γυναίκα, ενώ τραυματίστηκε ο εγγονός της.

Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ ανέφερε ακόμη μέσω Telegram ότι δύο επιπλέον άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στην ίδια περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν συνολικά 483 ουκρανικά drones σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας.

Οι ανακοινώσεις των δύο πλευρών δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα.

Ουκρανία Ρωσία

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