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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό επεισόδιο με τον 31χρονο και την 25χρονη

Intime
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Βραδινές ώρες χθες (19-08-2026) δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ», έπειτα από κλήση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μετέβησαν στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, όπου βρήκαν 25χρονη ημεδαπή να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, που προκάλεσε 31χρονος ημεδαπός.

Αφότου οι αστυνομικοί της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο 31χρονος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διενεργεί την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ληστείας και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία, η 25χρονη μετέβη στην οικία του 31χρονου, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του με σκοπό την αφαίρεσή του. Ακολούθως, όταν ο 31χρονος προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε.

Ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η 25χρονη, που επίσης συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

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