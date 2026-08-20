Αιματηρό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε 24χρονη – Συνελήφθησαν και οι δύο

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός 31χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 31χρονος φιλοξενούσε την 24χρονη στο σπίτι του στην περιοχή των 40 Εκκλησιών, όταν μεταξύ τους σημειώθηκε ένταση. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα.

Από την πλευρά του 31χρονου φέρεται να υποστηρίζεται ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η συμπλοκή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα. Στη συνέχεια, η 24χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.