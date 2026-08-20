Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή – Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Εννέα μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν στη στρατιωτική τους θητεία όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου 2008.

Η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας προβλέπεται στο άρθρο 246 του ν. 5265/2026, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δικαίωμα 9μηνης θητείας έχουν οι οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης οι οποίοι κατατάσσονται με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους, χωρίς να λάβουν αναβολή.

Η ρύθμιση έχει θεσπιστεί ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αλλαγές για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι δεν απαιτείται πλέον να έχει προηγηθεί η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη σχολή. Για τη χορήγηση της αναβολής αρκεί να καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.