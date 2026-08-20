MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή – Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εννέα μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν στη στρατιωτική τους θητεία όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ, από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου 2008.

Η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας προβλέπεται στο άρθρο 246 του ν. 5265/2026, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη Στρατολογία των Ελλήνων.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δικαίωμα 9μηνης θητείας έχουν οι οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης οι οποίοι κατατάσσονται με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους, χωρίς να λάβουν αναβολή.

Η ρύθμιση έχει θεσπιστεί ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αλλαγές για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι δεν απαιτείται πλέον να έχει προηγηθεί η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη σχολή. Για τη χορήγηση της αναβολής αρκεί να καταθέσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Ελληνικός στρατός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νετανιάχου: Κάναμε σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία

ΠΑΙΔΕΙΑ 17 ώρες πριν

Ξεκινούν οι εγγραφές για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σχολική χρονιά 2026-2027: Πότε ανοίγουν φέτος τα σχολεία και ποιες αργίες ακολουθούν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα των βετεράνων των ασπρόμαυρων μετά την πώληση του Κωνσταντέλια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ρόδος: Ισχυροί κρότοι ακούστηκαν σε μεγάλο μέρος του νησιού – Ανησυχία στους κατοίκους