Η Πορτογαλία απαγορεύει τη μπούρκα και τα μαντίλια που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας υπέγραψε νόμο που προωθήθηκε από την ακροδεξιά και απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, ένα μέτρο που θεωρείται ευρέως ότι στοχεύει τις μουσουλμάνες γυναίκες.

«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας και επικοινωνίας», δήλωσε ο πρόεδρος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο σε ανακοίνωσή του αργά την Τρίτη.

Η τελική εκδοχή του νόμου, την οποία τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν «νόμο για τη μπούρκα», από το ένδυμα που φορούν ορισμένες μουσουλμάνες για να καλύπτουν το σώμα και το πρόσωπό τους, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο τον Ιούλιο με τις ψήφους του δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού και της ακροδεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς καταψήφισαν.

Ο νόμος απαγορεύει τη χρήση ενδυμάτων που έχουν σχεδιαστεί για να κρύβουν το πρόσωπο ή να εμποδίζουν την αναγνώριση σε δημόσιους χώρους. Απαγορεύει επίσης οποιονδήποτε εξαναγκασμό ενός ατόμου να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους που σχετίζονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

Οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων έχουν εδώ και καιρό επισημάνει ότι τέτοιες απαγορεύσεις περιορίζουν στην πράξη και τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς τους υπαγορεύουν τι μπορούν να φορούν.

Ο Σεγκούρο αναγνώρισε ότι το ζήτημα ήταν θέμα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτισμικής ευαισθησίας».

Στην Πορτογαλία, οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 έως 3.000 ευρώ (170 έως 3.500 δολάρια).

Προβλέπονται εξαιρέσεις για λόγους όπως η υγεία, η εργασία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή οι καιρικές συνθήκες, καθώς και σε χώρους λατρείας, διπλωματικές αποστολές και αεροπλάνα.