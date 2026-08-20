Φωτιά στη Θεσπρωτία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. August 20, 2026

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