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Φωτιά στη Θεσπρωτία – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για το αν απειλούνται σπίτια.

Θεσπρωτία Φωτιά

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