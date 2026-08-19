MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άμπου Ντάμπι: Ακυρώθηκαν τα φεστιβάλ με Σακίρα και Κριστίνα Αγκιλέρα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

X/FIFA
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Άμπου Ντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγκιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντίποινων της Τεχεράνης από την έναρξη, στα τέλη Φεβρουαρίου, της αμερικανικό-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Η χώρα του Κόλπου επιβεβαιώνει πως έχει βρεθεί στο στόχαστρο περισσότερων από τριών χιλιάδων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που έπληξαν ορισμένες υποδομές, ακόμα και αν η πλειονότητα αυτών αναχαιτίστηκε.

Αν και ο ρυθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στοχοθετώντας τη «ναυσιπλοΐα», που τελικά έπεσαν στη θάλασσα.

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Offlimits, όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί η Σακίρα την 21η Νοεμβρίου, ανακοίνωσε την ακύρωσή του σήμερα μέσω ενός δελτίο Τύπου, υποσχόμενοι την επιστροφή των χρημάτων στους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήρια.

«Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Offlimits το 2027», έγραψαν, χωρίς να διευκρινίζουν τον λόγο της ακύρωσης της φετινής διοργάνωσης.

Η πλατφόρμα Ticketmaster, η οποία θα διέθετε τα εισιτήρια για τη συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα την 25η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε επίσης την ακύρωσή της, χωρίς να ορίσει νέα ημερομηνία, μετέδωσαν ΜΜΕ των Εμιράτων.

Αυτές οι δύο εκδηλώσεις είχαν ήδη αναβληθεί κατά το παρελθόν, εξαιτίας του αντίκτυπου του πολέμου στην κατάσταση ασφαλείας και τις αερομεταφορές.

Το φεστιβάλ Offlimits επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι την 4η Απριλίου, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα επρόκειτο να γίνει την 24η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ξήλωσαν αυθαίρετες κατασκηνώσεις από δύο παραλίες – Δείτε φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Στην Μεσήμβρια οπαδοί του ΠΑΟΚ και ντοπάρισμα στους παίκτες: “Πάντα δίπλα στην ομάδα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 56 λεπτά πριν

Κοζάνη: Αυτοκίνητο με τρεις ηλικιωμένους έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων – Σώθηκαν από θαύμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τροχαίο στη Βούλα: Ελεύθερος μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί – Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης