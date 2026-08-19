Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εθνική οδό Σουφλίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός-διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς όμως να τα καταφέρει καθόσον συνελήφθη.

Στην τρίτη περίπτωση, το πρωί, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών Αλεξανδρούπολης και Σαπών Ροδόπης.