MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, τρεις αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εθνική οδό Σουφλίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή του Έβρου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένας αλλοδαπός, διότι ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός-διακινητής αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του, ενώ στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς όμως να τα καταφέρει καθόσον συνελήφθη.

Στην τρίτη περίπτωση, το πρωί, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα οκτώ μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού και Φερών Αλεξανδρούπολης και Σαπών Ροδόπης.

Διακινητές Έβρος Ροδόπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

“Βόμβα” από τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας – Ζητά εκλογές εν μέσω πολέμου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ντέμι Μουρ: Το συγκινητικό μήνυμα για τον γάμο της κόρης της και το φωτογραφικό άλμπουμ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο Αφγανός που έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες και τις βίαζε!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ακαδημία Αθηνών: Μεσίστια η σημαία επί τρεις ημέρες για την απώλεια του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 13 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 19ης Αυγούστου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας – Δείτε βίντεο