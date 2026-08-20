Η ζωή γίνεται καλύτερη για πέντε ζώδια, από τώρα μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2026

Η εποχή του Παρθένου, από τις 22 Αυγούστου έως τις 23 Σεπτεμβρίου, φέρνει θετικές αλλαγές στη ζωή πέντε ζωδίων. Ο Παρθένος βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Ερμή, επομένως φημίζεται για το πρακτικό, οργανωτικό πνεύμα και τη σταθερότητά του. Τις επόμενες μέρες, λοιπόν, τα παρακάτω μέλη του ζωδιακού κύκλου επωφελούνται από αυτές τις αρετές και απολαμβάνουν μια ευνοϊκή περίοδο.

Παρθένος

Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, νιώθετε στο στοιχείο σας. Με τη Νέα Σελήνη στις 10 Σεπτεμβρίου, αισθάνεστε να κάνετε μια επανεκκίνηση για την επόμενη χρονιά. Αρκεί να αποφασίσετε τι επιθυμείτε για τους επόμενους μήνες για να αρχίσει η ζωή σας να γίνεται καλύτερη. Υπό την επιρροή του Ερμή, θα απογειωθούν και η δημιουργικότητα και οι επικοινωνιακές δεξιότητές σας, που μπορείτε να αξιοποιήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Η αρχή του φθινοπώρου συμπίπτει με το πέρασμα της Αφροδίτης από τον Ζυγό, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ευνοώντας τα οικονομικά και την αυτοπεποίθησή σας. Καθώς η Αφροδίτη μπαίνει στον Σκορπιό, στις 10 Σεπτεμβρίου, η κοινωνική ζωή σας διευρύνεται και μπορεί να κάνετε κάποιες γνωριμίες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Σκορπιός

Ο Ήλιος στον Παρθένο φωτίζει τις ελπίδες και τα όνειρά σας. Με τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, στο ίδιο ζώδιο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, οι κοινωνικές επαφές σας μπορεί να σας βοηθήσουν να τις κάνετε πραγματικότητα, αρκεί να μη χάνετε ευκαιρίες για δικτύωση. Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Ερμής μπαίνει στον Ζυγό, οπότε κι εσείς μπαίνετε σε μια περίοδο προσωπικού στοχασμού, που ίσως νιώσετε την ανάγκη για απομόνωση. Εκείνες τις μέρες ίσως καταφέρετε να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας βαραίνει για να είστε έτοιμοι για νέα ξεκινήματα σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας. Στην ίδια ημερομηνία υποδέχεστε την Αφροδίτη στο ζώδιό σας. Ο πλανήτης του έρωτα θα παραμείνει έως τις 25 Οκτωβρίου, ανοίγοντας έναν καινούριο κύκλο για εσάς.

Ιχθύς

Ο Ήλιος στρέφει το φως του στις στενές σχέσεις σας, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Με τον Ερμή στον Παρθένο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Στις 10 Σεπτεμβρίου η Νέα Σελήνη σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, με έμφαση στους σημαντικότερους ανθρώπους της ζωής σας. Ακόμα και μετά την είσοδο του Ερμή στον Ζυγό, την ίδια ημερομηνία, η βελτίωση των οικονομικών ενός συνεργάτη σας μπορεί να επηρεάσει θετικά και τη δική σας οικονομική κατάσταση. Στις 28 Σεπτεμβρίου, η μετάβαση του Άρη στον Καρκίνο σας επιτρέπει να πάρετε μια ανάσα και να απολαύσετε τις μικρές, και μεγαλύτερες, χαρές της ζωής – ίσως ακόμα και έναν νέο έρωτα οι single.

Καρκίνος

Η ενέργεια του Παρθένου σάς πλημμυρίζει και σας δίνει τη σταθερότητα που χρειάζεστε για να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Ο Παρθένος, στον τρίτο οίκο σας της επικοινωνίας και των ταξιδιών, ομορφαίνει την καθημερινότητά σας. Ιδιαίτερα η επικοινωνία, αποκτά αυτή την εποχή μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως. Ειδικά αν έχετε νέες ιδέες και τις μοιραστείτε με άλλους. Ένα σύντομο ταξίδι ίσως σας περιμένει με τη Νέα Σελήνη στις 10 Σεπτεμβρίου, είτε με κοντινούς συγγενείς είτε με συνεργάτες. Ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης, στο ζώδιό σας μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, θα σας δώσει την ενέργεια που χρειάζεστε ώστε να ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις αυτής της τόσο γεμάτης εποχής.

Αιγόκερως

Η εποχή του Παρθένου, ενός ζωδίου συμβατού με το δικό σας, φωτίζει τον ένατο οίκο σας, ο οποίος συνδέεται με τα ταξίδια, την εκπαίδευση, τις νομικές υποθέσεις. Είναι επίσης ο οίκος της πνευματικής ζωής σας, της αναζήτησης ενός βαθύτερου νοήματος μέσα από την κατάκτηση γνώσης που δεν απαιτεί τυπικά προσόντα. Είναι μια καλή εποχή, λοιπόν, για πνευματική καλλιέργεια μέσα από δραστηριότητες όπως η ανάγνωση βιβλίων, η παρακολούθηση σεμιναρίων αλλά και οι συζητήσεις με σκεπτόμενους ανθρώπους. Οι επόμενες εβδομάδες θα δώσουν έμφαση στον τομέα της επικοινωνίας, ειδικά την περίοδο που ο Ερμής είναι στον Παρθένο, από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Μπορεί να κάνετε κάποιο ταξίδι ή να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, εμπειρίες που θα διευρύνουν τους ορίζοντές σας και μπορεί να σας ανοίξουν νέους δρόμους για το μέλλον. Και τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ. Από τις 10 Σεπτεμβρίου, με την Αφροδίτη στον δέκατο οίκο, της καριέρας και της φήμης, μην εκπλαγείτε αν έχετε μια αύξηση ή μια προαγωγή.

Πηγή: marieclaire.gr