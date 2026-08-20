Ασυνείδητος οδηγός λεωφορείου κάνει επικίνδυνη και παράνομη προσπέραση πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας – Δείτε βίντεο

Εικόνες που προκαλούν σοκ καταγράφηκαν στη Λευκάδα, με έναν οδηγό τουριστικού λεωφορείου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα, σύμφωνα με τον ALPHA.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα κινητού τηλεφώνου, φαίνεται ο οδηγός του λεωφορείου να κινείται στη γέφυρα της Λευκάδας και να προσπερνά τα ακινητοποιημένα οχήματα, χωρίς να φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα να κινούνται αυτοκίνητα από το αντίθετο ρεύμα.

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, γεγονός που σημαίνει ότι η προσπέραση απαγορεύεται.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το τουριστικό λεωφορείο μετέφερε επιβάτες την ώρα του περιστατικού. Την ίδια στιγμή, ένας διερχόμενος οδηγός αναγκάζεται να σταματήσει, καθώς βλέπει το μεγάλο όχημα να κινείται προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να πλησιάσει επικίνδυνα το αυτοκίνητό του στο στηθαίο της γέφυρας.

Δείτε βίντεο: