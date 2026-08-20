MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέτρα Σερρών

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του δήμου Νέας Ζίχνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:45 και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο δήμος Νέας Ζίχνης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήγε να κλέψει αυτοκίνητο και τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι τον ιδιοκτήτη που τον βρήκε μέσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Σε τροχιά ανόδου η θερμοκρασία με 38άρια – Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν με “οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου” – Στο στόχαστρο και οι χώρες που το στηρίζουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται τα δρομολόγια με τα καραβάκια προς τις κοντινές παραλίες χωρίς… μποτιλιάρισμα

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Τα φρούτα που επιλέγουν 4 ενδοκρινολόγοι για καλύτερο έλεγχο του σακχάρου – Το ένα μειώνει το λίπος στην κοιλιά