Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέτρα Σερρών

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του δήμου Νέας Ζίχνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:45 και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο δήμος Νέας Ζίχνης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.