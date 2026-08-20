Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέτρα Σερρών
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα του δήμου Νέας Ζίχνης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:45 και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο δήμος Νέας Ζίχνης.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
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