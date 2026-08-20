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Έξαλλη η Τίνα Μιχαηλίδου με την Σοφία Βούλτεψη στον αέρα του ΣΚΑΙ: “Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές”

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THESTIVAL TEAM

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Η Τίνα Μιχαηλίδου και ο Κωνσταντίνος Δαυλός υποδέχθηκαν σήμερα στο στούντιο της εκπομπής «Online» τη Σοφία Βούλτεψη, τον Πέτρο Παππά και τον Δημήτρη Λυριτσή, για μια εφ όλης της ύλης πολιτική συζήτηση.

Τα αίματα άναψαν σύντομα στον αέρα του ΣΚΑΙ, με την Τίνα Μιχαηλίδου να γίνεται έξαλλη με τη Σοφία Βούλτεψη, η οποία δεν απαντούσε σε ερώτηση του Κωνσταντίνου Δαυλού.

Τ.Μ.: Είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις. Εμείς εδώ κάνουμε αντικαταστάσεις, αλλά δεν είμαστε κομπάρσοι. Σας παρακαλώ πολύ, σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας.

Δεν είμαστε κομπάρσοι παρουσιαστές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μια ερώτηση ο Κωνσταντίνος, θέλουμε να πάμε λίγο την κουβέντα στα οικονομικά και τη ΔΕΘ που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο.

Σ.Β.: Ούτε εγώ είμαι κομπάρσος δικός σας.

Τ.Μ.: Προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανε μια ερώτηση και θέλουμε να απαντάτε στα δικά μας ερωτήματα.

Δείτε το βίντεο

Σοφία Βούλτεψη

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