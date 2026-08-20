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Θεσσαλονίκη: Βουτιές χωρίς… άδεια – Σύλληψη για πισίνα που λειτουργούσε παράνομα

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς άδεια λειτουργούσε πίσινα που διέθετε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς, να συλλαμβάνουν ένα άτομο για στέρηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Πρόκειται για 44χρονο , προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο λειτουργούσε κολυμβητική δεξαμενή χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή, ενώ διαπιστώθηκε να χρησιμοποιείται από θαμώνες.

Με εντολή Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, ο 44χρονος άντρας αφέθηκε ελεύθερος μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών. Αναζητείται ο υγειονομικά υπεύθυνος εντός ορίων αυτοφώρου.

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