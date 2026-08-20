Θεσσαλονίκη: Βουτιές χωρίς… άδεια – Σύλληψη για πισίνα που λειτουργούσε παράνομα

Χωρίς άδεια λειτουργούσε πίσινα που διέθετε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, με τους αστυνομικούς, να συλλαμβάνουν ένα άτομο για στέρηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

Πρόκειται για 44χρονο , προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο οποίο λειτουργούσε κολυμβητική δεξαμενή χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή, ενώ διαπιστώθηκε να χρησιμοποιείται από θαμώνες.

Με εντολή Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, ο 44χρονος άντρας αφέθηκε ελεύθερος μετά το πέρας των δικονομικών ενεργειών. Αναζητείται ο υγειονομικά υπεύθυνος εντός ορίων αυτοφώρου.