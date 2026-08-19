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Τάκης Σαγιώρ για Μαίρη Λίντα: Παρότι πήγαινα στο γηροκομείο, δεν ήθελα να τη δω όπως ήταν σε αυτή την κατάσταση

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THESTIVAL TEAM

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Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τάκης Σαγιώρ, αυτή την εβδομάδα, στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο έμπειρος χορευτής αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της ζωής της αγαπημένης του, Μαίρης Λίντα και στις φορές που βρέθηκε για να την επισκεφθεί στο γηροκομείο.

Είχατε επικοινωνία με τη Μαίρη Λίντα τα τελευταία χρόνια;

Μιλήσαμε πριν αρρωστήσει. Στη συνέχεια επικοινωνούσα περισσότερο με την κόρη της. Παρότι πήγαινα στο γηροκομείο και ρωτούσα για εκείνη, δεν ήθελα να τη δω όπως ήταν σε αυτή την κατάσταση. Προτιμούσα να τη θυμάμαι όπως ήταν στα καλά της χρόνια. Ήξερα πόσο περήφανη γυναίκα ήταν.

Αντιμετώπιζε άνοια στο τέλος της ζωής της;

Ναι, για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπέφερε πολύ. Η προϊσταμένη του γηροκομείου μου είχε πει ότι δεν αναγνώριζε σχεδόν κανέναν. Όμως όταν άκουγε κάποιο τραγούδι της, τα μάτια της άνοιγαν και έλαμπαν.

Το ίδιο συνέβαινε και όταν ερχόταν η κόρη της. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Ας μείνουμε στην τεράστια προσφορά που άφησε πίσω της.

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