Σύρος: “Τη μαχαίρωσε με μίσος” λέει ο πατέρας της διασώστριας για τον 41χρονο προφυλακισμένο για τη δολοφονία

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας που βρέθηκε μαχαιρωμένη πισώπλατα στη Σύρο. Το βούλευμα για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο απόγευμα είναι καταπέλτης, ωστόσο άγνωστο παραμένει το κίνητρο.

Φως στο θρίλερ θα ρίξουν τα κινητά των τριών ατόμων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης στη Σύρο.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία παραμένει από τις 4 Αυγούστου προφυλακισμένος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου.

Για πρώτη φορά «σπάει» τη σιωπή του ο πατέρας της διασώστριας και συγκλονίζει.

«Ήταν έξω καρδιά αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο… Ερείπια είμαστε εγώ κι η μάνα της».

Μιλώντας την Τετάρτη (19.08.2026) στο Star, ο πατέρας της 41χρονης μιλά για την κόρη του και αποκαλύπτει εκείνες τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία της:

«4 η ώρα ήταν εδώ στο σπίτι. ”Μπαμπά”, μου λέει, ”πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”… Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει ”έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο;” … Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και ”κόβονταν” τα πόδια μου», προσθέτει.

Για τον πατέρα της 41χρονης διασώστριας, η προφυλάκιση του κατηγορούμενου, είναι μια πρώτη δικαίωση. Από εκείνο το απόγευμα του Ιουλίου, η οικογένεια περιμένει απαντήσεις.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος», σημειώνει.

Οι δικαστικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, στάθηκαν σε δυο στοιχεία που προέκυψαν μέσα από την ανάλυση κυρίως του οπτικού υλικού:

Οι αντιφάσεις του 41χρονου σε ποιο χέρι κρατούσε το μαχαίρι, αλλά και η απουσία κηλίδων αίματος στα 70 μέτρα που διένυσε το θύμα από τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το μαχαίρωμα έγινε εντός σπιτιού, οι Αρχές έκριναν ότι έγινε εκτός.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Γιατί μια μητέρα δυο παιδιών έφυγε από το σπίτι της και έφτασε έξω από την πόρτα του ζεύγους μεταμφιεσμένη, κρατώντας μαχαίρι;

Το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να απομακρύνεται. Η απάντηση μπορεί να κρύβεται στα κινητά των εμπλεκομένων.