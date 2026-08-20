Ψεκασμοί στους ορυζώνες Θεσσαλονίκης και Ημαθίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών – Πού δεν πρέπει να κυκλοφορούν οι πολίτες

Ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους ορυζώνες των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας.

Όπως ανακοινώθηκε, η αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή, θα προχωρήσουν στη διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών, ώστε, πέραν της όχλησης, να περιοριστούν σημαντικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια.

Με σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας και των εμπλεκόμενων Δήμων προγραμματίστηκε η πραγματοποίηση δράσεων εναέριας ακμαιοκτονίας με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) στους ορυζώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, με σκοπό την άμεση μείωση των πληθυσμών των κουνουπιών, για τη Δευτέρα 24/08/2026, την Τρίτη 25/08/2026 και την Τετάρτη 26/8/2026.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος, με ειδικού τύπου ελικόπτερο και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων του μπλοκ των εκτάσεων των περιοχών αυτών, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες.

Για τους ψεκασμούς έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινήσουν με τη δύση του ηλίου, είναι διάρκειας έως δύο ώρες και γίνονται με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.

Η διενέργεια των αεροψεκασμών θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία του έργου, η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνική και επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε παρόμοιες εφαρμογές υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας και των Δήμων των περιοχών που θα γίνουν οι ψεκασμοί, σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τους οικισμούς της περιοχής.

Για προληπτικούς λόγους καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμού (τρεις ώρες κάθε βράδυ) δε θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές και για τον λόγο αυτό η περιφέρεια καλεί της τοπικές Αρχές να λάβουν μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης, οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ