Αρχίζει ο καύσωνας… διαρκείας του καλοκαιριού – Φέρνει 40άρια το Σαββατοκύριακο, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σε ανοδική τροχιά από αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Γιώργο Εμμανουήλ, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η έντονη ζέστη θα συνοδευτεί από ασθενείς ανέμους σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση της μεταφερόμενης θαλάσσιας ομίχλης, η οποία τις τελευταίες ημέρες προκάλεσε εντυπωσιακές εικόνες σε νησιά των Κυκλάδων.

Πότε υποχωρεί η ομίχλη

Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη 1-2 ημέρες. Από την Παρασκευή η ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, αναμένεται να περιορίσει τις συνθήκες που ευνοούν τον σχηματισμό της.

Η θαλάσσια ομίχλη σχηματίζεται όταν υγρός αέρας κινείται πάνω από τη θάλασσα υπό συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες και με χαμηλές ταχύτητες ανέμων.

Μέχρι 38 βαθμούς την Πέμπτη, περισσότερη ζέστη την Παρασκευή

Σήμερα, Πέμπτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36-37 βαθμούς στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τοπικά στη δυτική χώρα θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Άρτα, η Καλαμάτα και ο Πύργος Ηλείας.

Παράλληλα, τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αύριο, Παρασκευή, ο υδράργυρος θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 38-39 βαθμούς και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι μεσημεριανές μπόρες θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα έχουν μικρή ένταση και διάρκεια.

Η ζέστη, σύμφωνα με την πρόγνωση, δεν θα είναι σύντομη, καθώς αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, ενδεχομένως για μία εβδομάδα ή και περισσότερο.

Οι ισχυροί καύσωνες του Αυγούστου

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν είναι συνηθισμένες στην Ελλάδα, ωστόσο έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν ιδιαίτερα ισχυρά επεισόδια.

Χαρακτηριστικός είναι ο καύσωνας της 20ής έως την 26η Αυγούστου 1958, όταν τα θερμόμετρα έδειξαν 47,2°C στα Τρίκαλα και 45°C στη Λάρισα, ενώ την επόμενη ημέρα η Αθήνα έφτασε τους 43,6°C.

Υψηλές θερμοκρασίες είχαν σημειωθεί επίσης στις 19-22 Αυγούστου 2006, με 44°C στο Άργος, αλλά και στις 24-26 Αυγούστου 2007, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 42,4°C στο Άργος και τους 42,2°C στον Πύργο.