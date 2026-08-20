Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίζουν άμεσα με αποτέλεσμα σε 20 λεπτά να μην έχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.