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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κρεμαστή Λακωνίας

Αρχείο Intime
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίζουν άμεσα με αποτέλεσμα σε 20 λεπτά να μην έχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λακωνία Φωτιά

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