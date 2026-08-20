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Γιώργος Λιάγκας: Η συνάντηση με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Ιόνιο και η ανάρτησή του στο Instagram

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THESTIVAL TEAM

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Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Ιόνιο.

Οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία και δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη στιγμή, με τον Γιώργο Λιάγκα να ανεβάζει τη φωτογραφία στο Instagram.

Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και εμφανώς ανανεωμένοι στον φωτογραφικό φακό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα…

Γιώργος Λιάγκας Νατάσα Θεοδωρίδου

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