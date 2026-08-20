Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπαίνει στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τον τελικό με Μπάγερν Μονάχου

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εδώ και λίγες ημέρες και επίσημα παίκτης της Ντόρτμουντ.

Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, ανέφερε πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται σήμερα να φτάσει στη Γερμανία και να τεθεί στα πλάνα του.

Ο Κροάτης προπονητής αποκάλυψε πως λόγω της προετοιμασίας που έχει κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το γεγονός πως έχει παίξει ήδη επίσημα ματς στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ δεν θα αργήσει να έρθει.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως αναμένεται να βάλει τον Κωνσταντέλια στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το Super Cup Γερμανίας, κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (22/08, 21:30).

“Ο Γιάννης φτάνει σήμερα το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέερμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν”, ανέφερε χαρακτηριστικά.