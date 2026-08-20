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“Απολύτως ξεκάθαρο το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο” – Η απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία για το χωροταξικό σχέδιο των ΑΠΕ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Απάντηση στην προκλητική τοποθέτηση της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση γίνεται -μεταξύ άλλων- λόγος για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ τονίζεται ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Ελληνοτουρκικά Υπουργείο Εξωτερικών

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