Ο Τσίπρας ανάμεσα στους νέους στο δεύτερο πολιτικό ντοκιμαντέρ της ΕΛ.Α.Σ: “Ήρθαμε να σας ακούσουμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε”

«Η ελπίδα γεννιέται όταν οι νέες και οι νέοι παίρνουν το λόγο και τη ζωή τους στα χέρια τους. Όταν μιλάνε για όσα τους απασχολούν, σχεδιάζουν και ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί το μέλλον τους ανήκει» επισημαίνεται στο δεύτερο πολιτικό ντοκιμαντέρ από την τριλογία που έχει επιμεληθεί ομάδα εθελοντών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με πρωταγωνιστή της τον Αλέξη Τσίπρα.

«Είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε στην κρίση. Στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός και τώρα ζούμε σε έναν πληθωρισμό με πόλεμο, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Θεωρούμε λογικό να πρέπει να κάνουμε μια δουλειά, αλλά να βοηθάνε οι γονείς μας ώστε να βγαίνει ο μήνας. Παρόλα αυτά προσπαθούμε, μιλάμε. Αλλά γενικότερα υπάρχει το αίσθημα ότι δεν ακουγόμαστε» επισημαίνεται στην αφήγηση του ντοκιμαντέρ από νέες και νέους που έδωσαν το παρών σε συγκεντρώσεις παρουσία του Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως και ότι «το δημόσιο σύστημα υγείας βασικά αποτελείται μόνο από το προσωπικό. Δεν έχει τίποτα άλλο να το στηρίξει και το μόνο που ζει μέσα και κάνει την καρδιά μου να χτυπάει είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε πλήρη εξάντληση, όπως τονίζεται».

Ταυτόχρονα, «τα παιδιά νιώθουν οργή, οργή και βία. Είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου ξέρεις, δε θα σπουδάσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά να το στείλουμε στα φροντιστήρια. Διότι ας μην κρυβόμαστε, δωρεάν εκπαίδευση δεν υπάρχει στην Ελλάδα μόνο ως ταμπέλα» αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, μαζί με προβληματισμούς των νέων και για την σύγχρονη Αριστερά.

«Μια σύγχρονη Αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια ή να είναι αντι μιλιταριστική. Και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική» υποστηρίζει νεαρός ομιλητής, όπως και ότι «δεν θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και τον σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλλει εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας. Η επαγγελματική μας αποκατάσταση μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με υπουργεία και κόμματα. Έχει να κάνει με όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο», ακούγεται από τα χείλη έτερης ομιλήτριας.

Από πλευράς του, «αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Εμείς γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή. Η γενιά η δική σας είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή και αυτό αλλάζει απολύτως τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητα του ανθρώπου. Αλλιώς ενημερωνόμαστε, αλλιώς ψυχαγωγούμαστε, αλλιώς επικοινωνούμε, αλλιώς ερωτευόμαστε», ανταπαντά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Και στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε», καταλήγει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Πηγή: protothema.gr